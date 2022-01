Abubakar lascia il Lugano

LUGANO - Asumah Abubakar e il Lugano hanno deciso di separarsi. L'attaccante, arrivato in Ticino un anno fa, ha trovato un accordo con il Lucerna.

Ecco i dettagli nel comunicato emesso dal club:

«L’FC Lugano comunica di aver raggiunto un accordo con il Lucerna per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Asumah Abubakar. Asumah, arrivato a Lugano un anno fa, ha collezionato con i bianconeri 37 presenze in Super League andando a segno in cinque occasioni; per lui anche una realizzazione in Coppa Svizzera.

Commenta il trasferimento il coordinatore sportivo dei bianconeri, Carlos Da Silva: «Ad Abubakar un grande ringraziamento per quanto dato alla causa bianconera in questi 12 mesi e i migliori auguri per questa nuova esperienza».

TiPress