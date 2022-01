Il PSG rende Haaland titubante

DORTMUND - Dove giocherà in futuro Erling Haaland? Una mezza idea gli operatori di mercato ce l’hanno; niente, fino alle firme, fino al classico nero su bianco, sarà però davvero deciso. E così anche le mezze ammissioni dell’asso norvegese lasciano - in questo momento - il tempo che trovano.

Quali sono le certezze? Quella inscalfibile riguarda la maglia che il 21enne indosserà fino al prossimo giugno: sarà quella del Borussia Dortmund. Hans-Joachim Watzke, CEO del club giallonero, è stato chiaro: «Chi accetterebbe di vendere il miglior attaccante d’Europa durante la pausa invernale, quando non è necessario? - ha dichiarato a Der Spiegel - Non scherziamo». Un’altra riguarda il costo del possibile passaggio della punta a una nuova società: servirà una montagna di quattrini. Soldi di cui dispone il Real Madrid, da molti indicato come favorito numero uno per assicurarsi i servigi del bomber. Lo stesso Haaland ha, d’altronde, recentemente ammesso che nel suo futuro c’è la Spagna e, tenendo conto della crisi economica al momento attraversata dal Barcellona, pensare alle merengues diventa automatico.

Nelle ultime ore radiomercato ha tuttavia parlato di un’offerta gigantesca pronta a essere messa sul tavolo dal PSG. Secondo la Bild, i parigini sono disposti a “investire” 300’000’000 di euro per convincere il giocatore, la sua famiglia e l’esoso Mino Raiola, che lo rappresenta. Uno sproposito? Nell’estate 2017 il club della capitale francese prelevò Mbappé dal Monaco. Costo dell’operazione: 180’000’000 di euro. Oggi sono pochi a ritenere quell'operazione uno sbaglio...

keystone-sda.ch / STF (Michael Probst)