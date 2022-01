Stadi (quasi) blindati in Serie A

ROMA - Porte chiuse per fare fronte all’emergenza-coronavirus? No, ma quasi.

Nel tentativo di non aggravare ulteriormente la situazione pandemica nel Paese, la Serie A ha scelto di ridurre drasticamente la presenza dei tifosi allo stadio. In un’Assemblea di Lega convocata d'urgenza e seguente a una telefonata tra il Premier Mario Draghi e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, i rappresentanti dei club di Serie A hanno accettato di applicare il tetto delle 5’000 presenze per le giornate in programma il 16 e 23 gennaio.

Per il turno di domani, 9 gennaio, e la Supercoppa tra Inter e Juventus gli impianti potranno essere riempiti al 50% della loro capienza.

