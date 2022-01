YAOUNDé - Samuel Eto’o - diventato nel mese di dicembre il presidente della Federazione camerunese di calcio - si è espresso in merito alla sua nuova carica e a proposito del potenziale dei calciatori africani.

«Sono convinto che noi africani siamo importanti in molti ambiti, ma non siamo in grado di unire le nostre forze», sono state le sue parole al media anglofono "The Athletic". «Gli africani hanno molto talento, gli europei un po' meno, ma questi ultimi hanno capito una cosa importante rispetto a noi, ovvero la formazione, ingrediente necessario per vincere. In Europa si iniziano dei progetti a lungo termine che porteranno dei benefici dieci anni dopo, in Africa non abbiamo invece la pazienza di aspettare. Mi piacerebbe riuscire a cambiare questo aspetto nel mio Paese per riuscire un giorno a vincere la Coppa del Mondo».

Ricordiamo che il 40enne nella sua carriera ha conquistato la bellezza di 19 trofei di squadra, fra i quali tre Champions League (una con l'Inter e due con il Barcellona) e due volte la Coppa d'Africa con il Camerun.

I’ll be remembering today as one of the proudest moments of my life. I’m deeply grateful for to be elected as the new president of @FecafootOfficie. Every vote represents the energy and ambition of our football family to take our beloved sport to a level we’ve never seen before. pic.twitter.com/2z8fjLBMLA