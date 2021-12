La notizia più bella: Paolo Righetti è tornato a casa

BELLINZONA - Non ci poteva essere notizia più bella per il popolo granata e per l'intero movimento calcistico ticinese. Nel giorno della vigilia di Natale - come riportato da La Regione - il presidente dell'AC Bellinzona e consigliere comunale del PLR Paolo Righetti ha lasciato la clinica Hildebrand di Brissago per far ritorno a casa fra i suoi cari. Una notizia bellissima, dopo il grande spavento.

A fine agosto la vita lo aveva fatto scendere in campo per la partita più complicata della sua esistenza. Un'emorragia cerebrale l'ha infatti portato a un passo dalla morte. Ma ora fortunatamente il peggio è alle spalle. «Sto lentamente tornando alla normalità, che non sarà più quella di prima e che giocoforza mi porterà a rivedere le priorità», le sue parole espresse al quotidiano bellinzonese.

In questi mesi "Pol", che ha subito due delicati interventi alla testa presso l'Ospedale Civico di Lugano, ha lottato come un leone... «Non ho mai temuto di non farcela. La vicinanza della mia famiglia e l’affetto che ho percepito dall’esterno mi hanno dato una carica incredibile».

TiPress