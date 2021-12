«Mi sono rivolto alla Lega già dopo il primo messaggio ma non ho ricevuto risposta»

articolo di Silvan Haenni/Nils Hänggi

LOSANNA/BASILEA - Domenica il portiere del Losanna Mory Diaw ha giocato un ruolo chiave nell'assicurare un pareggio esterno alla sua squadra in quel di Basilea. Così è diventato ancora una volta bersaglio di insulti razzisti: su Instagram un tifoso renano ha inviato all'estremo difensore dei vodesi un messaggio contenente l'emoticon della scimmia. Diaw, già vittima di un caso analogo due settimane fa dopo la vittoria per 1-0 a San Gallo, ha immediatamente condiviso il contenuto vergognoso con il suo club, il Basilea e la Swiss Football League. Questo il suo commento: «Quindi dopo ogni match è sempre la stessa cosa?».

Secondo Diaw le sanzioni da questo punto di vista non sono abbastanza severe. E ha subito aggiunto: «Mi sono rivolto alla Lega già dopo il primo messaggio e non ho ricevuto risposta. Rimanendo in silenzio e non difendendo i giocatori, la Lega sta dalla parte dei razzisti».

«Non siamo affatto indifferenti», afferma il portavoce della Swiss Football League Philippe Guggisberg, che approfitta dell'accaduto per riportare la questione nell'agenda della Lega. «Bisogna far capire che tali comportamenti sono intollerabili».

«È stato un mio atto stupido – ha dal canto suo dichiarato a 20 minuten colui che ha inviato il messaggio – Dopo l'accaduto ho ricevuto dozzine di minacce di morte e sono stato insultato pesantemente su Instagram». Il tifoso è consapevole di aver commesso un errore e farà tutto il possibile per rimediare. Quest'ultimo, infatti, si è già recato negli uffici del Basilea chiedendo la possibilità di scusarsi con Diaw.