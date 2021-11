La pandemia ha cambiato le nostre vite, segnerà anche lo sport?

BELLINZONA - L’avvento del Covid-19 ha cambiato le abitudini di ciascuno di noi. È cambiato il modo di rapportarsi con le persone e si è privilegiato il distanziamento sociale, elemento che sicuramente viene meno in diverse discipline sportive.

Lo scopo della conferenza “Il cambiamento nella modalità di fruizione dei servizi sportivi” (in programma mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 18, all’Auditorium Banca Stato di Bellinzona) sarà quello di analizzare come potrebbe cambiare lo sport dopo l’esperienza pandemica. In alcune realtà sportive si parla addirittura di una perdita del 30% di associati. Meno associati portano inevitabilmente a minor ricavi, a minor interesse da parte dei media; come verranno risolte queste criticità? O ancora, cosa ne sarà del ritrovo alla buvette - importante fonte di ricavo dei club sportivi? Come si organizzeranno i genitori che a ora possono godere solamente di alcuni servizi che offrono le società sportive? Il Covid ha cambiato drasticamente le abitudini anche nel mondo sportivo o stiamo solo assistendo a una situazione transitoria? A tutte queste domande, dopo il saluto iniziale di Manuele Bertoli, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), proveranno a dare una risposta gli esperti relatori Diego Raveglia, Direttore operativo ACTG, Livio Bordoli, Responsabile tecnico federazione ticinese di calcio, Mauro Regazzoni, Responsabile tecnico di Ticino Basket. A moderare la conferenza Luca Berti, Giornalista presso Radiotelevisione svizzera (RSI).

Al termine del dibattito avrà luogo la consegna dei diplomi e degli attestati dell’edizione 2021 del corso di “Management di organizzazioni sportive – livello base” patrocinato dal DECS e dotato della certificazione EDUQUA. Il corso, con cadenza annuale, è guidato dall’obiettivo di incrementare la qualità gestionale all’interno delle società sportive, ed è rivolto a chiunque operi o intenda operare a livello dirigenziale in aziende, associazioni, organizzazioni non profit di tipo sportivo. Sono già aperte le iscrizioni all’edizione 2022 che si svolgerà presso l’Ufficio dello Sport, Nuovo Centro Gioventù e Sport, Bellinzona.

La partecipazione alla conferenza è libera e gratuita. Tuttavia, i posti sono limitati a causa delle normative anti contagio.

Prendendovi parte, sarà inoltre possibile partecipare al concorso che prevede l’estrazione di un vincitore, tra i presenti alla serata, che si aggiudicherà un posto per il corso di “Management delle organizzazioni sportive”, edizione 2022.

Per info e iscrizioni contattare SRI Management Consulting al numero 091 695 38 80 oppure all’indirizzo e-mail ask@sriconsulting.ch. Pagina Facebook: Corso Management di organizzazioni sportive – livello base.