Akanji e Zakaria lasciano il ritiro della Nati, arriva Fabian Frei

La Svizzera vola a Vilnius senza Manuel Akanji, Denis Zakaria e Kevin Mbabu. Nella partita di sabato contro l’Irlanda del Nord, Akanji era stato sostituito al 53esimo minuto. Lo staff medico della Nazionale è giunto alla conclusione che a causa di problemi nella parte sinistra degli adduttori, non potrà essere a disposizione di Yakin in occasione della partita contro la Lituania, in programma martedì sera. Stesso discorso per Kevin Mbabu, alle prese con dei problemi muscolari.

Da parte sua Zakaria salterà invece la partita di Vilnius per squalifica, a seguito del secondo cartellino giallo rimediato in questa campagna di qualificazione.

Al gruppo della Nati si aggiunge invece Fabian Frei, che ha già raggiunto la squadra nell’albergo a Ginevra. Il giocatore delBasilea era già stato chiamato da Yakin nel corso del ritiro di settembre.

keystone-sda.ch / STF (LAURENT GILLIERON)