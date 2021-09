La panchina di Koeman traballa sempre di più

BARCELLONA - Già in ritardo nella Liga e maltrattato al Camp Nou dal Bayern nel primo ballo in Champions, il Barcellona di oggi è ormai un lontano parente della corazzata stellare capace di incantare in Spagna e in Europa per tanti anni.

In casa blaugrana tira aria di rivoluzione e Ronald Koeman - mister mai amato dal presidente Laporta - pare ormai avere i giorni contanti. Fin qui, di fatto, niente di nuovo, se non fosse che dalla Spagna sganciano una bomba piuttosto sorprendente. Stando a “El Chiringuito” i vertici del Barça starebbero valutando diverse opzioni per il dopo Koeman e, nella lista dei favoriti (o meglio dei favoritissimi), ci sarebbe anche Andrea Pirlo.

L’ex Juve, attualmente senza squadra, è apprezzato per la sua grande esperienza a livello internazionale (invero come giocatore) e potrebbe fungere da traghettatore sino a fine stagione. Dalla sua parte, stando alla stessa fonte, ci sarebbero pretese economiche contenute e la possibilità di adattarsi alla rosa, senza chiedere rivoluzioni anche a livello di organico.