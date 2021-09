Doppietta di Vlahovic: la Fiorentina vola

BERGAMO - La Fiorentina ha espugnato il campo dell'Atalanta in occasione del posticipo serale del sabato, valido per la terza giornata di Serie A. La compagine Viola si è imposta 2-1, in virtù della doppietta di Vlahovic. Di Zapata su rigore la rete della bandiera bergamasca.

In classifica la Fiorentina (6 punti), ha scavalcato proprio gli avversari di giornata (4). In attesa degli altri match guida la graduatoria in solitaria il Napoli (9).

keystone-sda.ch (PAOLO MAGNI)