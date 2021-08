Lazio e Atalanta: vittorie esterne

EMPOLI - Esordio riuscito per la Lazio di Maurizio Sarri, vittoriosa 3-1 sul campo dell'Empoli.

Eppure la contesa non era iniziata nel migliore dei modi per i biancocelesti, finiti sotto dopo soli quattro minuti in virtù del gol di Filippo Bandinelli. Gli ospiti in ogni caso hanno subito reagito, realizzando il pari 120 secondi più tardi con Milinkovic-Savic per poi andare a vincere il duello in terra toscana grazie ai sigilli di Lazzari (31') e Immobile su rigore (41').

Nell'altra sfida serale l'Atalanta di Gasperini si è imposta (con brivido) per 2-1 sul campo del Torino: decisiva la rete di Piccoli al 93'. In precedenza Belotti aveva risposto al gol iniziale bergamasco siglato da Muriel.

keystone-sda.ch (Marco Bucco)