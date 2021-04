Atalanta padrona, la Vecchia Signora ora trema

BERGAMO - Nuovo tonfo in campionato per la Juventus, superata in campo e in classifica dall’Atalanta. Nel big match della 31esima giornata di Serie A i bianconeri - volenterosi ma non produttivi - sono caduti 1-0 a Bergamo, freddati da una rete siglata in extremis (87’) da Malinovskyi. Il tiro da tre punti dell’ucraino ha permesso alla Dea di salire al terzo posto della graduatoria e ha cominciato a far tremare davvero la Vecchia Signora. Quarta - ma a tiro di Napoli e Lazio (che hanno una partita in meno) - la truppa guidata da Andrea Pirlo rischia infatti di mancare clamorosamente la qualificazione alla prossima Champions League.

Gli altri incontri del pomeriggio hanno fatto registrare il convincente successo del Bologna, che si è sbarazzato senza troppo penare dello Spezia (4-1), e della Lazio, che ha sofferto per superare (5-3) un Benevento combattivo.

keystone-sda.ch (Stefano Nicoli)