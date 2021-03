Real Madrid e Manchester City avanti

MADRID - Un inizio di partita coraggioso non è bastato all'Atalanta, eliminata dalla Champions League. A Madrid si ripartiva dall'1-0 conquistato dagli spagnoli a Bergamo, in una partita in cui il nazionale elvetico Remo Freuler - questa sera squalificato - era stato espulso.

Nella "rivincita" odierna la squadra di Zinedine Zidane si è imposta con il risultato di 3-1, qualificandosi per i quarti della competizione. Al 34' - dopo un rilancio errato del portiere ospite Sportiello - è stato Benzema a portare in avanti i padroni di casa. All'ora di gioco il vantaggio è poi diventato doppio grazie alla freddezza di Ramos dal dischetto. Nel finale i gol di Muriel su punizione (83') e Asensio (85') non hanno cambiato la sostanza della partita.

Nell'altra gara di serata nessun cataclisma: il Manchester City - già vittorioso in Germania per 2-0 - si è imposto sul Borussia Mönchengladbach degli svizzeri di Sommer, Elvedi, Embolo e Zakaria con il medesimo punteggio. Reti firmate da De Bruyne (12') e Gundogan (18').

keystone-sda.ch (JuanJo Martin)