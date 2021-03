A Torino succede di tutto: vince la Juve, ma passa il Porto

TORINO - Il ritorno dell'ottavo di finale tra Juventus e Porto ha partorito emozioni a iosa. Dopo 90' intensi in cui è successo di tutto per separare le due squadre ci sono voluti i tempi supplementari, al termine dei quali è stata la squadra portoghese a festeggiare nonostante il 3-2 in favore della Vecchia Signora.

Ma andiamo con ordine: a Torino si ripartiva dal 2-1 in favore dei lusitani materializzatosi all'Estadio do Dragao. La rete iniziale di Oliveira su rigore, dopo soli 19', poteva far pensare a una serata in discesa per gli ospiti. Ma le loro speranze non si sono tramutate in realtà: tra il 49' e il 63', infatti, ci ha pensato Chiesa a ricucire lo strappo realizzando una sontuosa doppietta. Il secondo gol dell'italiano è stato firmato in superiorità numerica, vista l'espulsione sul conto di Taremi al 54' per doppia ammonizione. Nei recuperi la squadra di Andrea Pirlo ha poi sfiorato la rete risolutrice, ma la conclusione di Cuadrado si è stampata sulla traversa.

E così la decisione di una partita che più pazza non si può è stata rimandata ai prolungamenti, accesisi negli ultimi 5'. Ancora con Oliveira la formazione portoghese - malgrado l'uomo in meno - ha trovato il 2-2 su punizione prima che Rabiot, due minuti più tardi con un colpo di testa, portasse i suoi sul 3-2.

Un risultato che, in virtù dei gol segnati in trasferta, ha premiato la squadra di Sergio Conceicao e che ha spedito nello sconforto la Juve, il cui rapporto con la Champions continua a essere stregato.

Dal canto suo il Borussia Dortmund del portiere elvetico Hitz è riuscito, non senza qualche difficoltà, a centrare la qualificazione. Forte del 3-2 maturato lo scorso 17 febbraio a Siviglia, tra le mura amiche la squadra tedesca ha impattato 2-2 con gli spagnoli. La verve del solito Haaland - in rete al 35' e al 54' su rigore - ha fatto ancora una volta pendere l'ago della bilancia in direzione della squadra di Edin Terzic, tra le magnifiche otto d'Europa. La doppietta di En-Nesyri (il primo gol dal dischetto) nell'ultima fetta di partita ha soltanto reso più acceso il finale di gara.

