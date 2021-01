Tensione a Marsiglia: tifosi infuriati invadono il campo, la polizia ne arresta 25

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Giuseppe Meazza.

Turf: Desso GrassMaster (Surface composed of natural grass combined with artificial fibres).

Capacity: 75,923.

Referee: Fabrizio Pasqua (ITA).

Home Manager: Antonio Conte (ITA).

Away Manager: Filippo Inzaghi (ITA).

Sidelined Players: INTER - Danilo DAmbrosio (Sideband injury).

BENEVENTO - Massimo Volta (Achilles tendon surgery) Marco Sau (Red card suspension) Luca Antei (Knee Problems) Gaetano Letizia (Leg Injury) Gabriele Moncini (Ankle Injury).