Empoli coriaceo e frizzante, ma non basta

NAPOLI - La qualificazione è arrivata, ma centrarla non è stato semplice. Il Napoli è sì approdato ai quarti di finale di Coppa Italia; per farlo, per superare 3-2 l'Empoli, ha in ogni caso dovuto sudare le proverbiali sette camicie.

Ispirati solo a tratti, i partenopei hanno giocato a lungo sotto ritmo, permettendo ai toscani di vivere da protagonisti una partita altrimenti già segnata. In gol con Di Lorenzo (18') e Lozano (38'), la truppa di mister Gattuso si è vista riprendere due volte dai guizzi di Bajrami. Non è mai andata davvero in difficoltà ma, sbagliando tanto, ha permesso agli avversari di rimanere sempre vivi. E di essere sempre pericolosi. A togliere definitivamente le castagne dal fuoco ci ha pensato Petagna che, al 77', ha siglato la rete decisiva, quella che è valsa il passaggio del turno e la certezza della sfida alla vincente di Roma-Spezia.

keystone-sda.ch (Alessandro Garofalo)