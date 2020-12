I nerazzurri non sfondano: addio Europa. Il Real Madrid chiude in vetta

MILANO - C'è chi ride e c’è chi piange. Notte di verdetti anche severi in Champions League, dove l'Inter di Conte ha fallito la sua missione non andando oltre allo 0-0 a San Siro con lo Shakhtar. I nerazzurri hanno fatto la partita, ma non hanno saputo sfondare il muro degli ucraini. Le occasioni migliori sono capitate a Lautaro (traversa al 7’) e Lukaku, fermato da un intervento super di Trubin.

Grande delusione e rammarico per l’Inter, che chiude addirittura all'ultimo posto il Gruppo B e dice malamente addio all'Europa.

Ha fatto invece il suo dovere il Real Madrid del criticato Zidane, che non ha lasciato scampo al Gladbach, battuto 2-0 in Spagna. Decisiva la doppietta del bomber Karim Benzema (9', 32'). I Blancos chiudono in vetta il girone davanti ai tedeschi. In Europa League ci va lo Shakhtar.

Tra le altre sfide della serata spicca il successo esterno dell'Atletico Madrid, che ha superato 2-0 il Salisburgo strappando il pass per gli ottavi. Per gli spagnoli a segno Hermoso e Carrasco. In testa al girone chiude il Bayern Monaco, salito a quota 16 punti dopo il 2-0 sulla Lokomotiv Mosca (reti nella ripresa di Sule e Choupo-Moting).

Tutto facile per Porto e Manchester City, che hanno letteralmente dominato il Gruppo C. I Citizens questa sera hanno liquidato 3-0 il Marsiglia grazie alle reti di Torres, Aguero e Sterling. Guardiola chiude primo con 16 punti. Il Porto, che da parte sua ha vinto 2-0 sul campo dell’Olympiacos, chiude secondo con 13.

