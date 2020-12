L'Inter vince in Germania e resta in corsa

La partita valida per il quinto turno della fase a gironi di Champions League ha visto l'Inter tornare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

I nerazzurri hanno infatti espugnato il campo del Borussia Moenchengladbach – capolista del Gruppo B con 8 punti – in virtù della marcatura di Darmian e della doppietta di Lukaku. La truppa di Conte sale così a 5 punti, dietro anche a Shakhtar (7) e Real Madrid (7). L'ultima giornata, contro gli ucraini, sarà decisiva ai fini della qualificazione.

Da segnalare che nella serata odierna Porto e Liverpool hanno staccato il pass per il turno successivo. Ai lusitani è bastato lo 0-0 casalingo contro il Manchester City per assicurarsi la seconda piazza del Gruppo C (10 punti) dietro agli inglesi (13). Nel Gruppo D invece il Liverpool - primo con 12 punti - ha regolato l'Ajax 1-0 (Jones), mentre grazie all'1-1 con il Midtjylland (gol di Romero da una parte e Scholz dall'altra), l'Atalanta è salita al secondo posto (8), davanti agli olandesi (7).

Infine nel Gruppo A l'Atletico Madrid dovrà ancora aspettare l'ultima giornata. Gli spagnoli non sono andati oltre all'1-1 in casa con il Bayern Monaco (Joao Felix per i locali, Müller per gli ospiti) e occupano la seconda posizione in classifica con 6 punti, davanti a Salisburgo (4) e Lokomotiv Mosca (3).

keystone-sda.ch (Sascha Steinbach)