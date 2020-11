«Il Covid non è una passeggiata»

ROMA - Francesco Totti è finalmente uscito dall'incubo Covid-19. A darne notizia è stato lo stesso ex calciatore che sui social ha parlato di un percorso difficile, già a partire dalla diagnosi. Un duro colpo insomma, a cui hanno fatto seguito 15 lunghi giorni trascorsi a casa in attesa di miglioramenti e della definitiva luce in fondo al tunnel.

«Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene - le sue parole - Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni. Il Covid si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni».

Ricordiamo che lo scorso 12 ottobre Totti aveva perso papà Enzo, proprio a causa di complicazioni legate al coronavirus. L'uomo rientrava nella categoria "persone a rischio", visto che alcuni anni fa era stato colpito da un infarto.

Keystone (archivio)