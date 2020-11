Italia promossa: sarà alle Final Four

SARAJEVO - Spagna, Francia, Italia e Belgio. Queste saranno le quattro nazionali che si contenderanno la seconda edizione della Nations League. Chi succederà al Portogallo? Questo lo scopriremo soltanto nell'ottobre del 2021...

Gli azzurri, che prima di questa sera non erano ancora certi di essere tra le magnifiche quattro, hanno blindato il primo posto nel Gruppo 1 imponendosi 2-0 a Sarajevo sulla retrocessa Bosnia-Erzegovina. Le reti per gli uomini di Mancini (non in panchina causa covid) sono state realizzate da Belotti (22') e Berardi (68').

Nell'altra gara del girone l'Olanda si è imposta in rimonta 2-1 sulla Polonia, alla rete polacca di Jozwiak (6') i tulipani di Frank de Boer hanno risposto con Depay (77') su rigore e Wijnaldum (84').

Nel Gruppo 2 era vero e proprio "spareggio" tra Belgio e Danimarca. I Diavoli Rossi, che avevano a disposizione due risultati su tre, si sono imposti per 4-2 centrando la qualificazione. La doppietta di Lukaku e i gol di Tielemans e De Bruyne hanno permesso alla selezione di Roberto Martinez di brindare.

Allo stesso tempo, l'Islanda ha subito il sesto ko su sei gare perdendo 4-0 in Inghilterra in una gara ormai inutile. Doppietta di Foden e gol di Rice e Mount.

keystone-sda.ch / STR (Kemal Softic)