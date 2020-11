L'Uefa sanziona la Norvegia

NYON - Non solo il "caso Svizzera-Ucraina" era sul tavolo degli uffici dell'Uefa.

Un caso simile - seppur con dinamiche diverse - ha infatti toccato la Norvegia, la quale è stata sanzionata con una sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentata lo scorso 15 novembre in Romania per la gara di Nations League (League B).

La decisione di rinunciare alla trasferta era giunta dopo la positività al coronavirus di Elabdellaoui. Nonostante gli altri test negativi, le autorità di Oslo avevano vietato alla nazionale norvegese il viaggio a Bucarest. L'Uefa ha però stabilito il "mancato rispetto del protocollo".