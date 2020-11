Panzer umiliati

SIVIGLIA - La Spagna ha vinto il Gruppo 4 di Nations League, quello delle “appiedate” Svizzera e Ucraina. Mostrata la loro versione sbiadita nella notte di Basilea, le Furie Rosse hanno indossato l’abito buono per il big match, nel quale si sono tolte lo sfizio di cancellare 6-0 la Germania. Grande protagonista dell’incontro è stato il 20enne del City Ferran Torres il quale, con una tripletta, ha contribuito a umiliare i panzer. Le reti di Morata, Rodri e Oyarzabal hanno poi completato uno show che è valso il sorpasso in extremis.

La serata di Nations League ha visto festeggiare pure la Francia, che ha blindato la qualificazione alla Final Four superando 4-2 la Svezia, invece costretta alla retrocessione. Decisivi per il risultato finale la doppietta di Giroud e i gol di Pavard e Coman, che hanno cancellato i punti scandinavi di Claesson e Quaison.

Vittoria in extremis, infine, per il Portogallo, andato a imporsi 3-2 in Croazia. Trascinati da Dias (doppietta) e João Felix, i lusitani hanno spinto fino alla fine inseguendo un passaggio del turno che non è arrivato. Per i padroni di casa doppietta di Kovacic.

keystone-sda.ch (Julio Munoz)