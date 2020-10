È ancora Milan show

MILANO - Nel dizionario rossonero la parola sconfitta non sembra esistere più. Il Milan, infatti, non perde da ben 23 gare ufficiali.

Reduce dal pirotecnico 3-3 contro la Roma, la squadra di Pioli - impegnata a San Siro contro lo Sparta Praga - si è imposto per 3-0. In una serata in cui Ibrahimovic non figura nel tabellino del match (lo svedese ha sbagliato un rigore nel primo tempo prima di essere sostituito), ci hanno pensato Brahim Diaz, Leao e Dalot a far gioire ancora una volta il team milanese.

Nel Gruppo H il Milan guarda tutti dall'alto a punteggio pieno, seguito dal Lilla (2-2 con il Celtic) a quota 4 punti.

Tra le altre da segnalare la sorprendente sconfitta del Tottenham di Mourinho sul campo dei belgi dell'Antwerp (1-0), il 2-1 esterno del Leicester sull'AEK Atene e il 3-1 del Villareal in trasferta contro il Qarabag.

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)