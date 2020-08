Nations League, ecco le scelte di Petkovic. Non c'è Shaqiri

MURI - La Nazionale elvetica affronterà le prime due partite della Nations League contro l'Ucraina (3 settembre, alle 20.45 a Lviv) e contro la Germania (6 settembre, ore 20.45 a Basilea) con i giocatori di maggior esperienza e due volti nuovi. L‘ultima partita dei rossocrociati risale al 18 novembre scorso (6-1 su Gibilterra).

Per il primo ritrovo del 2020 l‘allenatore della Nazionale Vladimir Petkovic ha convocato 17 giocatori già presenti nell'ultimo ritiro. Ritornano a far parte del gruppo Breel Embolo, Mario Gavranovic, Silvan Widmer e Steven Zuber. Convocati per la prima volta nella Nazionale A due giocatori dell'Under 19 rossocrociata, entrambi dello Zurigo: ovvero il 18enne difensore centrale Becir Omeragic e il 19enne centrocampista Simon Sohm.

Assenti Eray Cömert, Edimilson Fernandes, Remo Freuler, Cedric Itten, Admir Mehmedi, Fabian Schär, Denis Zakaria e Xherdan Shaqiri. Quest'ultimo è reduce da una stagione in cui non ha praticamente giocato. Questo probabilmente il motivo per cui Petkovic non ha chiamato il giocatore del Liverpool.

«È un ritiro insolito, che si svolgerà sotto circostanze molto particolari - le parole del selezionatore - È stato difficile più che mai fare delle scelte, dato che il giocatore, a seconda del paese e della lega in cui milita, negli ultimi tempi ha giocato molto, poco o per niente. Ho comunque sempre seguito i miei giocatori e mi sono informato sul loro stato di forma. Adesso non vediamo l‘ora, nonostante la situazione particolare, di poterci finalmente ritrovare dopo una pausa così lunga e di poter giocare a calcio».

Keystone