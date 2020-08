Coman risolve la finale di Lisbona

LISBONA - Una finale insolita, senza pubblico, ma non per questo meno accattivante dal punto di vista dello spettacolo. D'altronde una Champions in bacheca è sempre una Champions, "roba" da far venire l'acquolina a chiunque.

A salire sul tetto europeo - nell'anno maledetto del coronavirus che ha "azzoppato" la competizione - è stato il Bayern Monaco, alla sua sesta Coppa dei campioni vinta su undici finali disputate. I bavaresi hanno raggiunto il Liverpool nella speciale classifica.

Che dire della partita? La prima ghiotta occasione l'ha confezionata Lewandowski: al 22' la sua conclusione a giro si è stampata sul palo alla destra di Navas. Di nuovo il polacco alla mezzora ha messo a dura prova i riflessi del portiere dei francesi, con un colpo di testa da posizione ravvicinata. Proprio sul finire di primo tempo ecco una fiammata targata PSG con Mbappé che, da posizione favorevole, ha fatto partire una conclusione debole che Neuer ha controllato senza troppi patemi. In generale nei primi 45' i tedeschi di Hans-Dieter Flick si sono fatti preferire, creando maggior mole di gioco che però non ha fruttato nessun gol.

Il Bayern ha però raccolto i frutti al 59' quando Coman - dopo uno splendido cross di Kimmich - ha infilato di testa il pallone. Nuovamente l'ex juventino al 62' ha fatto venire i brividi ai francesi: soltanto un intervento provvidenziale sulla linea di porta di Thiago Silva ha evitato la seconda capitolazione al PSG. Al 70' ecco che anche Neuer ha dovuto fare gli straordinari per fermare una conclusione molto pericolosa di Marquinhos.

Nei 20' restanti la formazione di Tuchel non è più riuscita a impensierire davvero il Bayern e così la partita non ha più regalato sussulti degni di nota.

Oltre a fregiarsi della conquista della coppa dalle grandi orecchie, il Bayern può festeggiare il secondo Triplete della sua storia dopo quello del 2013 sotto la guida di Jupp Heynckes.

keystone-sda.ch (Matt Childs / POOL)