Che notte: i francesi riusciranno a vincere la loro prima Champions?

LISBONA - Ci siamo! Questa sera lo stadio Da Luz di Lisbona ospiterà l'ultimo atto di Champions League tra il PSG e il Bayern Monaco. Una finale che ha tutto, nonostante si giochi senza pubblico, per offrire uno spettacolo degno da...finale di Champions.

«Siamo qui per giocare la finale e vincerla. Ovviamente è la sfida più grande della mia carriera. È difficile descrivere le mie emozioni: sono esausto e felice. Non faremo niente di speciale, perché la partita è già speciale», queste le parole dell'allenatore dei francesi Thomas Tuchel. Da chi siede in panchina a una delle stelle più attese della notte di Lisbona, Kylian Mbappé, autore in questa stagione di 30 gol in 36 gare: «È il motivo esatto per cui ho scelto questo club: l'ho sempre detto, voglio scrivere la storia del PSG e del calcio francese e adesso ho un'altra opportunità per farlo».

Dai francesi ai tedeschi, parola all'allenatore dei bavaresi Hans-Dieter Flick: «L'idea per il match è d'imporre il nostro atteggiamento di gioco. Cercheremo di tenere alta la linea del pressing e della difesa. Poi vedremo cosa accadrà. È una finale, una partita aperta. Non penso che dovrò cambiare molto rispetto alle scorse esibizioni».

Il Bayern - che sin qui ha conquistato cinque volte la Coppa dalle grandi orecchie - è a caccia del secondo Triplete della sua storia sette anni dopo quello centrato nel 2013 sotto la guida di Jupp Heynckes. Dal canto loro i parigini sono alla ricerca della prima Champions e del loro primo Triplete.

Insomma i presupposti per assistere a una grande partita ci sono tutti!

keystone-sda.ch (David Ramos / POOL)