Ronaldo si "coccola" (ancora) con un bolide... da 10 milioni

Recentemente salito sul tetto d'Italia con la sua Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso di farsi un signor regalo. L'asso bianconero si è infatti comprato una delle automobili da corsa più pregiate del mondo: una Bugatti Centodieci (vedi allegato).

Sono stati prodotti soltanto dieci esemplari di questa vettura - che sarà consegnata al campione portoghese nel 2021 - il cui valore è stimato in dieci milioni di franchi svizzeri.

La Bugatti Centodieci è soltanto uno dei pezzi della collezione a quattro ruote che possiede Cr7, visto che nel suo garage si possono contare otto Ferrari, diverse Rolls-Roys, qualche BMW, una McLaren e altre due Bugatti, la 1000hp Veyron e la Chiron...

Cristiano Ronaldo has reportedly bought The Bugatti Centodieci to celebrate Juventus' ninth consecutive league title.



The supercar, one of only ten in the world, will be delivered to him by the end of the year with the vehicle described as officially purchased 🔥. pic.twitter.com/XA8kUjYqqw