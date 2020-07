Vittoria del Napoli al 95', Milan agganciato

NAPOLI - Dopo due pareggi di fila il Napoli è tornato a riassaporare il dolce gusto della vittoria: i ragazzi di Gattuso hanno sconfitto in rimonta per 2-1 l'Udinese. E pensare che il match sembrava tutto in salita per la formazione campana, la quale ha incassato il gol di De Paul al 22'. I gol di Milik (31') e Politano (95') hanno infine permesso al Napoli d'incamerare i tre punti e di agganciare il Milan al sesto posto.

Dal canto suo il Genoa si è aggiudicato un successo pesantissimo nello scontro salvezza con il Lecce. Grazie alla rete di Sanabria e all'autogol di Gabriel la squadra di Davide Nicola si è imposta 2-1 allungando a +4 sui pugliesi (terzultimi). Di Mancosu - che in precedenza aveva anche fallito un rigore - l'inutile provvisorio punto dell'1-1.

Nelle altre gare Fiorentina-Torino 2-0, Brescia-Spal 2-1 e Parma-Sampdoria 2-3.

keystone-sda.ch (CESARE ABBATE)