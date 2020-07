Il Lugano spreca tutto: dal 3-0 al 3-3 in un quarto d'ora

Il Lugano ha sprecato una grandissima opportunità in occasione del 30esimo turno di Super League. I bianconeri hanno infatti pareggiato 3-3 sul campo del Lucerna, ma al 62' vincevano 3-0 e al 77' si sono fatti incredibilmente recuperare dalla truppa allenata dall'ex Fabio Celestini.

Sembrava fatta per Sabbatini e compagni, i quali stavano finalmente per sfatare il tabù della trasferta, dopo le battute d'arresto rimediate a Berna con l'YB (0-3) e a Zurigo (0-1). La partenza è stata fulminea con Lavanchy (15') - ancora in rete dopo il match contro il San Gallo - Lovric (23') e Holender (47'), i quali hanno portato in breve tempo gli ospiti sul 3-0. Una volta colto il triplo vantaggio però, i ticinesi hanno abbassato il ritmo e nel giro di un quarto d'ora gli avversari di giornata hanno incredibilmente ristabilito la parità, in virtù della doppietta di Schürpf (62' e 77') - entrato nella ripresa - così come del sigillo di Margiotta su rigore (69').

Nelle altre sfide della giornata il Thun ha malmenato lo Xamax 3-0 (Munsy e doppietta di Karlen), mentre il San Gallo non è andato oltre all'1-1 a Ginevra contro il Servette (Rüfli da una parte, Stevanovic dall'altra), ma sale comunque in vetta alla graduatoria in solitaria (59 punti), davanti a YB (58) e Basilea (52).

Dal canto suo il Lugano occupa sempre la settima posizione in classifica (35 punti) e ha perso la grande occasione di accorciare le distanze proprio sugli avversari di giornata (42), che sono sesti e che contano ancora sette lunghezze di vantaggio.

LUCERNA - LUGANO 3-3 (0-2)

Reti: 15' Lavanchy 0-1; 23' Lovric 0-2; 47' Holender 0-3; 62' Schürpf 1-3; 69' Margiotta (R) 2-3; 77' Schurpf 3-3.

LUGANO: Baumann; Kecskes (46' Yao), Maric, Daprelà; Lovric; Jefferson (58' Pavlovic), Selasi, Sabbatini, Lavanchy; Janga, Holender (58' Gerndt).

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)