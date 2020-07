«Higuain? Litigo solo con lui...»

La Juventus ha potuto approfittare alla perfezione delle sconfitte maturate nell'ultima di campionato dai diretti avversari per la lotta allo scudetto, ovvero Lazio e Inter. Dopo 30 giornate la Vecchia Signora conta 75 punti, ovvero sette lunghezze di vantaggio sui biancocelesti (68) e undici sui nerazzurri (64).

Domani sera i bianconeri affronteranno un Milan in crescita e che può nuovamente contare sui servigi di Ibrahimovic. «Il Milan ci ha sempre creato problemi in questa stagione e oltre a questo la squadra è in grandissima condizione fisica e mentale», sono state le parole di Maurizio Sarri, pubblicate da "La Repubblica". «Il gruppo ha anche giocato su altissimi livelli e ha liquidato senza troppe difficoltà Lazio e Roma»,

Il tecnico bianconero ha poi commentato le due battute d'arresto rimediate dalle due dirette rivali. «Non dovrebbero creare nessun tipo di rilassamento nel gruppo. Questo è un periodo in cui tutte le partite sono molto difficili e sbagliarne una può essere estremamente facile, perché nessuna squadra sembra in grandissima condizione fisica e quindi l'aspetto mentale è quello determinante. Dobbiamo procedere come abbiamo fatto finora. La sfida è domani e non ci interessa neanche contro chi giochiamo quella successiva. Higuain? Mentalmente sta bene, fisicamente non so che tipo di tenuta possa avere. Vediamo, negli ultimi giorni si è allenato con più continuità. Sembra stare meglio dal punto di vista mentale. Il mio rapporto con lui? Durante la stagione ho letto che ho litigato un po' con tutti. In realtà litigo solo con Higuain. Forse perché lui necessita di avere un contraltare piuttosto aggressivo per tirare fuori il meglio di sé».

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)