Il Chiasso premia i suoi abbonati: l'entrata sarà gratis

Nella giornata odierna - lunedì 29 giugno - il Chiasso ha emesso un comunicato sul sito "ilmiochiasso.ch" riguardante i propri tifosi.

Di seguito la notizia:

"Novità in vista per i tifosi rossoblu, o perlomeno per tutti i possessori di un abbonamento valido per la stagione in corso che a partire da sabato prossimo, quando al Riva IV arriverà lo Sciaffusa, potranno accedere allo stadio senza preclusioni. Lo ha reso noto il club di Via Primo Agosto con una nota dove però precisa che tutti saranno collocati in tribuna, lasciando di conseguenza gli spalti vuoti".

Ti-press (Davide Agosta)