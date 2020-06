La Serie A ha stilato il calendario e si scenderà in campo (quasi) ogni giorno

Nella serata odierna - lunedì 1 giugno - la Serie A ha reso noto il calendario completo per terminare il campionato 2019/2020, dove mancano 14 giornate (15 per alcune squadre). Si giocherà praticamente tutti i giorni fino al 2 agosto, giorno in cui verranno disputate le ultime dieci partite in contemporanea (ore 21.45).

La priorità sono i recuperi del sesto turno di ritorno, dove sabato 20 giugno apriranno le danze Torino-Parma (ore 19.30), mentre il resto degli incontri avrà luogo il giorno seguente. A partire da lunedì 22 giugno si riprende con l’ottava di ritorno (Lecce-Milan), mentre le altre sfide si disputano fra martedì e giovedì.

Sono inoltre previste diverse fasce orarie: il sabato e la domenica ci sarà solo una partita alle 17.15, che non si disputerà mai nei turni infrasettimanali. Possibili eventuali anticipi il venerdì e posticipi il lunedì alle 21.45. Poi avremo un anticipo il sabato alle 19.30 e un altro alle 21.45. Le domeniche saranno molto ricche, con partite alle ore 17.15, alle 19.30 e alle 21.45.







keystone-sda.ch (SIMONE VENEZIA)