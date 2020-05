«Contrasti e mascherine? C'è troppa incoerenza»

In molti si sono arrabbiati e hanno portato avanti dei ricorsi, ma la decisione della Ligue 1 di chiudere tutto e tagliare la testa al toro (stagione archiviata già a fine aprile per l'emergenza Covid-19), trova anche consensi importanti. Tra coloro che apprezzano questa decisione c'è un certo Didier Deschamps, ct della Nazionale francese campione del Mondo nel 2018.

«È una decisione del governo che mi sembra coerente e saggia: bisogna accettarla - ha spiegato il tecnico in un'intervista a "Le Parisien" - Ho guardato la Bundesliga e certe immagini mi sembrano molto strane: vedo giocatori che disputano una gara con scontri e contrasti e poi vedo in tribuna le riserve con le mascherine a due metri di distanza uno dall'altro. Sinceramente, non capisco. In tribuna il rischio sarebbe maggiore? C’è troppa incoerenza e non mi piace».

Il 51enne mette poi l'accento sugli aspetti economici che hanno spinto altre leghe verso la ripresa... «Credo che la ripresa risponda ovviamente a una problematica economica. Guardate le decisioni prese in Spagna e in Inghilterra: questi due grandi Paesi vogliono riprendere a ogni costo... ma allo stesso tempo hanno deciso di non riprendere i campionati femminili, che generano molti meno incassi. È tutto lì!».