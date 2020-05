«La Pulce mai più forte come ai tempi di Pep»

BARCELLONA - Lionel Messi è ancora il miglior calciatore del mondo? Lionel Messi è ancora decisivo? Non (del tutto) per Erik Ten Hag, che pur riconoscendone la grandezza, ha “aperto” al calo dell'argentino. Secondo il mister dell'Ajax, il numero 10 del Barcellona è sempre forte ma non più in grado di elevarsi nettamente sopra i compagni e vincere praticamente da solo le partite.

«Nel Barça di Guardiola eccelleva, era uno dei leader e lavorava per la squadra. Non è mai più stato forte come a quei tempi: ora succede che abbassi il suo standard. Non è un caso che i blaugrana non abbiano più vinto molto in Europa negli ultimi anni. Con Pep questo non accadeva mai. Ma d'altronde l'allenatore spagnolo è un pioniere, un coraggioso che osa sempre».

