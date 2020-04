Ronaldinho paga e se ne va in hotel

ASUNCION - A poco più di un mese dal suo arresto Ronaldinho può tirare un piccolo sospiro di sollievo. Nelle scorse ore, infatti, lui e suo fratello Roberto de Assis Moreira hanno pagato una multa salatissima di 1.6 milioni di euro, ottenendo la scarcerazione.

Ma i problemi per i due - fermati nelle scorse settimane in possesso di documenti falsi - non sono certo finiti: vivranno in un Hotel di Asunción (in Paraguay), dove sconteranno gli arresti domiciliari. In attesa del processo.

Keystone