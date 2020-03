Taglio dello stipendio del 50%? Arriva un secco no

BARCELLONA - Taglio dello stipendio per far fronte all'emergenza coronavirus? Al momento - dai tesserati del Barcellona - arriva un "no".

Secondo quanto riportato da "As", l'Erte (l'organo che in Spagna entra in gioco quando vi sono da sospendere i contratti di lavoro o quando c'è da introdurre il lavoro ridotto) prevede il taglio del 70% dello stipendio a coloro che fanno parte di squadre professionistiche.

Nelle scorse ore il numero 1 del club blaugrana Josep Maria Bartomeu avrebbe proposto una via di mezzo ai suoi giocatori: taglio del 50%. Ma da Messi e compagni, per ora, sarebbe arrivata la risposta negativa...

