Il PSG ha fissato il prezzo per Neymar e dichiarato incedibile Mbappé

PARIGI - Emergenza sanitaria? Campionati e coppe fermi? Calendari da ripensare ed Europeo da rivedere? Più che allo tsunami che ha investito l'Europa, al PSG stanno pensando ai loro affari.

Nei giorni della grande sofferenza – e non si sta parlando di sport – nella stanza dei bottoni del club francese stanno infatti già pensando al calcio che verrà, alla rosa della prossima stagione. In quest'ottica hanno deciso di blindare il gioiello Kylian Mbappé, in scadenza nel 2022 e per il quale non si ascolteranno offerte dalle altre società, e dare il via libera all'uscita di Neymar. Chi vorrà il brasiliano, però, sarà costretto a svenarsi. Secondo Marca, il PSG non ascolterà infatti alcuna offerta inferiore ai 150'000'000 di euro. Il Barcellona – che vorrebbe riportare a casa il brasiliano – è avvisato.

keystone-sda.ch/STR (Bob Edme)