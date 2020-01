L'incredibile trasformazione fisica di Traoré: «È genetico, non faccio nemmeno palestra»

WOLWERHAMPTON (GB) - Adama Traoré è una delle piacevoli sorprese del campionato 2019/2020 di Premier League. Da qualche mese il giocatore del Wolwerhampton sta infatti mostrando ai supporters britannici tutte le sue qualità, sia fisiche che atletiche.

Il 23enne è sempre stato un giocatore potente e veloce, ma negli ultimi tempi - come si può vedere dall'immagine in allegato pubblicata su Twitter - i suoi muscoli si sono gonfiati in maniera notevole.

La sua trasformazione non è rimasta indifferente in Inghilterra e nemmeno le dichiarazioni che il calciatore ha rilasciato a proposito di questo argomento. «Non faccio né palestra né flessioni», ha raccontato Traoré a "La Sexta". «È difficile da credere ma non faccio niente di tutto ciò, è genetico. Svolgo ovviamente degli esercizi, ma nemmeno troppi visto che prendo in poco tempo molta massa muscolare...».

La transformation physique incroyable d'Adama Traoré 😱💪🏾 pic.twitter.com/Xdq6J5hhBz — Gueye L'essentiel (@GL_infos) December 28, 2019

keystone-sda.ch / STR (Rui Vieira)