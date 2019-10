Pioli-Milan: ufficiale il matrimonio, il Diavolo si riscatterà?

MILANO (Italia) - Ciò che era nell'aria ora ha pure i crismi dell'ufficialità: Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan e avrà il compito di risollevare le sorti di una squadra partita malissimo.

Il 53enne di Parma prende il posto dell'esonerato Marco Giampaolo: ha firmato un contratto di due campionati, a 1.5 milioni euro a stagione (più un bonus di 500'000 euro in caso di raggiungimento Champions).

Secondo quanto riportato da "Sportmediaset", se non dovesse arrivare la qualificazione alle coppe europee il contratto si scioglierà a giugno.

«Siamo il Milan, lotteremo insieme per raggiungere i migliori risultati possibili - le parole espresse da Pioli nel corso della conferenza di presentazione - Abbiamo un passato glorioso e dobbiamo avere un presente all'altezza della nostra possibilità. Le critiche? Ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Per l'Inter... Parliamo di niente. Il passato è passato. È come confondere un ragazzino di 13 anni e un uomo maturo, pelato e con la barba. E con grande voglia di fare bene. I giudizi dovranno essere su quello che farò e non su quello che ero da bambino quando ancora non avevo le idee chiare».

Keystone (archivio)