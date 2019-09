Inter: Lukaku decisivo a Cagliari. Altra sconfitta per la Fiorentina

CAGLIARI (Italia) - Due su due. Dopo aver steso il Lecce nell'esordio in campionato di lunedì scorso, l'Inter si è concessa il bis vincendo 2-1 a Cagliari grazie alle reti di Lautaro Martinez (27') e Lukaku su rigore (72'). In mezzo il gol sardo di Joao Pedro (50').

Seconda sconfitta in due gare per la Fiorentina di Montella e Ribery, finita ko per 2-1 sul campo del Genoa. Ai sigilli di Cristian Zapata (11') e Kouame (65'), per la Viola ha risposto il solo Pulgar dal dischetto (76').

Rocambolesca sconfitta casalinga dell'Atalanta contro il Torino. Ai bergamaschi non è bastata la doppietta di Duvan Zapata (38' e 54'), gli ospiti hanno fatto la voce grossa con Bonifazi (24'), Berenguer (57') e Izzo (66'). In virtù di questa affermazione il Toro - reduce dall'uscita di scena in Europa League nei playoff con il Wolves - è primo a punteggio pieno, insieme a Juve e Inter.

Nelle altre tre partite della serata Lecce-Verona 0-1, Sassuolo-Sampdoria 4-1 e Udinese Parma 1-3.

Keystone