Da 36 milioni a 24: Neymar si abbassa lo stipendio e torna al Barça?

BARCELLONA (Spagna) - Per il quotidiano catalano "Sport" non ci sono dubbi: il Barcellona e Neymar si sarebbero accordati per un ritorno in Catalogna della star brasiliana, due anni dopo aver infranto ogni record di trasferimento firmando dai Blaugrana al Paris St-Germain per 222 milioni di euro.



Il giocatore, attualmente infortunato, avrebbe accettato la proposta del suo ex club senza imporre alcuna condizione e - stando sempre alla stessa fonte - Neymar firmerà per i prossimi cinque anni, riducendosi anche lo stipendio dagli attuali 36 milioni di euro annuali a 24.

Adesso però resta ancora da convincere il PSG e c'è da credere che i francesi non lasceranno partire tanto facilmente la propria stella...