«È nell’interesse dell’America che il torneo ospiti il ​​miglior giocatore del mondo»

NEW YORK - Con la tournée sul cemento americano all’orizzonte e gli US Open in programma tra un mese, nel mondo del tennis torna di strettissima attualità la “questione” Novak Djokovic. Al momento il serbo, che in gennaio era già stato escluso dagli Australian Open dopo una telenovela condita da colpi di scena clamorosi, non potrebbe entrare negli Stati Uniti in quanto non vaccinato contro il Covid-19.