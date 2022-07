Nibali, Ganna e Roglic a Lugano: lo spettacolo è garantito

"24 professionisti – 3 categorie di scolari – Donne e uomini innamorati della bici. Sono gli ingredienti principali della 1a edizione dell'Axion Lugano Summer Ride, un evento che andrà in scena il 31 luglio a Lugano. Il Velo Club Lugano, dopo decine e decine di edizioni del tradizionale Gran Premio, ha deciso di voltare pagina. Sempre sotto l’egida di Axion Swiss Bank, sempre accompagnato dal sostegno di sponsor vecchi e nuovi, e dalla passione dei numerosi volontari. Domenica 31 luglio sarà una data da mettere in agenda. Sia perché a Lugano torneranno a gareggiare 3 categorie di scolari – Under 11, Under 13, Under 15 – sia perché ci sarà spazio anche per coloro che vivono la bicicletta, magari con le gambe un po’ appesantite, con tantissimo cuore. La corsa Amatori FUN, sia in campo femminile, sia in quello maschile, riporterà in bicicletta personaggi del ciclismo di un tempo, personalità note e degnissimi “ciclisti della domenica”, che tenteranno di far loro uno sgarbo.