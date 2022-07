Vingegaard piega Pogacar e ipoteca la maglia gialla

Il danese della Jumbo-Visma ha dapprima respinto ogni attacco del rivale Tadej Pogacar (generosissimo), prima di sferrare l'allungo decisivo nell'ultima durissima ascesa con l’aiuto del compagno di squadra Van Aert (altro fuoriclasse assoluto). Il 25enne è così arrivato in trionfo sul traguardo in vetta di Hautacam, rifilando +1'04" allo sloveno che in questa edizione andava a caccia del terzo trionfo filato al Tour dopo quelli del 2020 e 2021. Terzo Van Aert a +2'10".