«Ho la certezza di poter arrivare lontano»

LONDRA - Matteo Berrettini (Atp 11) è carico in vista dell'imminente inizio di Wimbledon. Il tennista italiano affronterà martedì al primo turno il cileno Cristian Garin (ATp 44). «C’è voluto del tempo perché io amassi l’erba», ha analizzato il 26enne al"Corriere della Sera". «Si tratta di un tennis diverso e insolito, che va al di là dell’aspetto tecnico. Bisogna avere un feeling totale con la superficie e una certa pazienza, così come accettare il rimbalzo irregolare: è come se l’erba mi chiedesse di sentirmi emotivamente a mio agio per poter creare la connessione perfetta».