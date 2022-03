Rafa Nadal ai box per una costola rotta: «Non ci voleva»

BARCELLONA - Rafa Nadal dovrà stare ai box per un periodo di circa sei settimane. Il campione spagnolo - arresosi lunedì in finale a Taylor Fritz, in occasione del Masters 1000 di Indian Wells - ha rimediato un'incrinatura da stress nel terzo arco costale sinistro.

Il maiorchino rischia di dover saltare gran parte della stagione sulla terra rossa, anche se dovrebbe riuscire a rientrare in campo in tempo per il Roland Garros (22 maggio-5 giugno). «Non me lo aspettavo, non è una buona notizia», sono state le parole di Nadal riportate da "Marca". «Sono devastato e triste. Dopo un buon inizio di stagione avevo ottime sensazioni, non ci voleva. Adesso devo avere pazienza e lavorare sodo dopo la mia guarigione. Ancora una volta ringrazio tutti per il sostegno».

