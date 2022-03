Pinturault davanti a tutti in gigante

KRANJSKA GORA - La prima manche del gigante di Kranjska Gora ha premiato Alexis Pinturault il quale, perfetto, ha fatto registrare il miglior tempo. In vista della seconda prova di giornata il francese non può in ogni caso stare troppo tranquillo: alle sue spalle, staccato di appena 0”01, c’è infatti, minaccioso, il norvegese Lucas Braathen. Podio provvisorio della gara completato da Zan Kranjec (+0”19).

Gli svizzeri non hanno brillato. Marco Odermatt, il migliore, ha chiuso al settimo posto, staccato di 0”42 dal momentaneo leader. Uno scalino più in “basso” per Justin Murisier, ottavo a 0”80. Fuori dalla top-ten Gino Caviezel e Loïc Meillard.

keystone-sda.ch / STR (Gabriele Facciotti)