Vittoria pesante per la Svizzera

FRIBORGO - Importante vittoria per la Svizzera che, nella sua terza partita di prequalificazione all'Europeo, ha superato 83-72 l'Irlanda.

Partiti forte (14-2 di parziale), trascinati dagli ottimi Cotture, Kovac, Jurkovic e Zinn - alla fine tutti in doppia cifra - i rossocrociati hanno chiuso in pieno controllo il primo parziale. Poi però hanno subito il ritorno dei britannici, risaliti dal 28-14 del 10’ al 41-37 dell’intervallo. A quel punto la nazionale è tuttavia riuscita a non disunirsi e, mostrando temperamento, ha sempre mantenuto il comando delle operazioni. Ha allungato nel terzo terzo (20-15 di parziale) e resistito al rientro tentato dai rivali a inizio quarto periodo. Negli ultimi minuti ha poi legittimato la sua supremazia allungando e garantendosi un finale tranquillo.

La Svizzera tornerà in campo domenica quando, nello scontro diretto in trasferta, cercherà di battere (e affiancare in classifica) l’Austria.

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)