Ritorno e vittoria per Djokovic

DUBAI - Il tempo per le polemiche potrebbe essere finito. Invece che per virus e vaccini, Novak Djokovic è infatti tornato a far parlare di sé esclusivamente per quanto fatto su un campo da tennis. Su quello di Dubai, per l’occasione, dove ha disputato il primo turno dell’ATP 500.

Contro l’italiano Lorenzo Musetti, il serbo ha giocato senza forzare. Il “rapportino” gli è comunque bastato per imporsi 6-3, 6-3 e qualificarsi per i 16esimi di finale. Lì sfiderà uno tra Karen Khachanov e Alex De Minaur.

keystone-sda.ch (ALI HAIDER)