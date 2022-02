Battute entrambe le ticinesi

FRIBORGO - Impegnata in trasferta nel big match della 18esima giornata di SBL, la Spinelli Massagno ha ingoiato un boccone amaro al cospetto dell'Olympic Friborgo. Gli uomini di Gubitosa, secondi in classifica, sono stati sconfitti 76-75 dai burgundi, che allungano in vetta e si portano a +3 proprio dai ticinesi, cui non è bastato un vantaggio di dieci punti alla pausa lunga (48-38).

Giornata avara di soddisfazioni anche per il Lugano, battuto 98-91 nella tana del Monthey. Anche i Tigers, scivolati all'ultimo posto in classifica a -1 dagli Starwings e dai rivali di giornata, si trovavano avanti a metà partita (46-40).

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)